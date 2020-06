Ein Fehlpfiff kaschiert zwei Fehler

Na toll. Jetzt hat also die WM genau so begonnen, wie wir Schiedsrichter uns das nicht wünschen: mit einer spielentscheidenden Fehlentscheidung des Japaners Yuichi Nishimura im Auftaktspiel. Mit einem Elfmeter, pardon Strafstoß, der keiner war. Es war eine herrliche Schwalbe des Brasilianers Fred, der dafür Gelb hätte sehen müssen. Weil es eine Unsportlichkeit ist, einen leichten Kontakt zu nützen, um zu Boden zu gehen. Lies nach in Regel 12 – Fouls und unsportliches Betragen.

Danach hat Nishimura vor dem 3:1 durch Oscar auch noch ein klares Foul von Ramires an Rakitic bei der entscheidenden Balleroberung übersehen. Klar, dass jetzt wieder alle möglichen Verschwörungstheorien zum Vorschein kommen. Etwa, dass die Brasilianer als Veranstalter natürlich bevorzugt werden müssen. Oder dass der Japaner seine Rote Karte gegen Felipe Melo im Viertelfinale vor vier Jahren gegen die Niederlande kompensieren wollte. Schwachsinn, weil die nämlich damals nach einem Tritt gegen den am Boden liegenden Niederländer Robben alles andere als umstritten, sondern sonnenklar war. Also: Legen wir die Verschwörungstheorien ad acta und belassen es dabei, dass der Penalty einfach eine falsche Tatsachenentscheidung war. Leider eine verheerende. Auch für Yuichi Nishimura: Es würde mich überraschen, wenn er bei dieser WM noch ein Spiel pfeifen darf.