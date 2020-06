Eine goldene Generation sucht den ultimativen Kick

Didier Drogba ist ein Star, ein Volksheld gar in seiner Heimat, der Elfenbeinküste. Und er ist ein Außenseiter. Denn der mittlerweile 36-jährige Stürmer ging einst einen beschwerlichen Karriereweg über Vorstadtklubs aus Paris, ehe ihn Marseille und später der FC Chelsea entdeckten.

Im Gegensatz dazu stammt der Großteil seiner ivorischen Teamkollegen aus einer der berühmtesten und besten Jugend-Akademien Afrikas.

Der Aufstieg der Elfenbeinküste zur talentiertesten Nationalmannschaft des Kontinents ist untrennbar mit dem Fußball-Internat des Klubs ASEC Abidjan verbunden. Gegründet wurde die Schule 1993 von Jean-Marc Guillou, seither hat der ehemalige französische Teamspieler mehr als die Hälfte der aktuellen Mannschaft entdeckt und gefördert – etwa Yaya und Kolo Touré, Kalou, Gervinho oder Boka. "Als Straßenfußballer waren sie die Besten", sagt der 68-Jährige, "alles, was sie für ihr späteres Leben als Profi brauchen, lernen sie in der Akademie." Neben Technik- und Taktik-Training stehen in Abidjan auch Englisch, Französisch und Mathematik auf dem Stundenplan. "Wer später einen Vertrag unterschreibt, muss schließlich wissen, was drinsteckt."