Ein ungeliebter Sturmtank namens Fred

Auch da präsentierte er seinen üblichen Torjubel – demonstrativ hält er sich immer die Hand ans Ohr, als würde er den Jubel der Fans nicht hören bzw. wäre er ihm zu leise. Fred giert eben nach Anerkennung. "Als Stürmer gilt immer dasselbe Motto: Je mehr Tore du schießt, desto größer ist dein Selbstvertrauen." Und umso mehr steigt auch die Anerkennung. Für das Auftakt-Spiel der Brasilianer am Donnerstag gegen Kroatien hat er schon seine persönliche Marschroute gefunden: "Ich werde alles machen, um ein Tor zu schießen."

Dabei verlangt Scolari von ihm auch andere, der Mannschaft dienliche Tugenden im Spiel. "Er sagt mir immer wieder, dass ich Räume für meine Mitspieler freimachen soll."

Der 1,85 Meter große Sturmtank verteidigt die langsam aussterbende Spezies seiner Zunft, den echten, klassischen Mittelstürmer. "In schwierigen Spielen ist der Stürmer der, der am nächsten zum gegnerischen Tor steht. Und dann sucht die ganze Mannschaft eben diesen Mittelstürmer."

Bei Lyon traf er nahezu in jedem zweiten Spiel, bei Fluminense jubelte er gleich 65 Mal in 101 Partien. Für Brasilien wird der Druck vor dem ersten Auftritt täglich größer, auch beim 1:0 über Serbien gab es zwischenzeitlich Unmutsbekundungen von den Rängen. Die Erwartungshaltung an Neymar und Mitspieler könnte größer nicht sein.