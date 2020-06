Der Dress-Code der WM-Teilnehmer

Auch die Textilindustrie profitiert vom Leiberl-Boom. Bangladesch ist nach China der zweitgrößte Textilexporteur der Welt. Das Land liefert praktisch alle Fan-Trikots. Bisher erteilte Aufträge für die Produktion von Fan-Trikots hätten einen Wert von mindestens einer halben Milliarde Dollar (367 Millionen Euro), erklärte die Vereinigung der T-Shirt-Produzenten BKMEA. Der Gesamtumsatz mit den Oberteilen der Nationalteams könnte sich auf eine Milliarde Dollar belaufen.

Die Produktion in Bangladesch ist besonders billig und daher für westliche Firmen attraktiv. Die Arbeitsbedingungen stehen aber seit Langem in der Kritik. Immer wieder kommt es zu Unglücken, weil Statik oder Feuerschutz der Fabriken mangelhaft sind. 1138 Textilarbeiter starben im April 2013, als die Rana-Plaza-Fabrik am Rande der Hauptstadt Dhaka einstürzte.