Die Misstöne vor dem WM-Anpfiff

Brasiliens Fußballbegeisterung diesen Donnerstag, wenn die Seleção in São Paulo die Endrunde gegen Kroatien eröffnet, wird grenzenlos sein. Ob dies auch schmerzlos über die pompöse Bühne geht, bleibt die offene Frage. Staatspräsidentin Dilma Rousseff predigt die Existenz ungestört guter Stimmung, wird es aber vorziehen, vor dem Erstauftritt ihrer Nationalmannschaft in der Arena Corinthians keine Ansprache zu halten. Buhrufe kann sie derzeit nicht gebrauchen.

Derweilen befinden sich rund 350 Arbeiter in São Paulo im Wettlauf gegen die Zeit. Die Zusatztribünen für 20.000 Zuschauer sollen rechtzeitig fertig werden. Wird zumindest versichert.

Doch die Gefahr, São Paulo könnte am Tag der Eröffnung in einem Chaos versinken, schwebt über einem klaglosen WM-Auftakt. Zwar haben die meisten Menschen arbeitsfrei am 12. Juni, doch die U-Bahnfahrer beharren auf ihrer Drohung, den derzeit ausgesetzten Streik just am Donnerstag weiterzuführen.