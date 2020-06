Andrea Pirlo, der halbe Brasilianer

Intelligente Spieler erkennt man nicht nur an ihren Aktionen. Sondern auch an jenen Dingen, die sie nicht machen. Andrea Pirlo ist so einer: Der 35-Jährige hechelte bei 30 Grad Celsius im schwülen Manaus nicht jedem Ball und Gegner hinterher. Nur fünf Sprints absolvierte er bei einer Laufleistung von 10,54 Kilometern. Zum Vergleich: Teamkollege Marchisio hatte mit 47 Sprints den Topwert der Italiener.

Pirlo teilt sich seine Kräfte eben ein. Denn er muss ja auch austeilen können, wenn er gefordert ist. Und das kommt in einem 90-minütigen Match sehr oft vor. 108 Pässe spielte der Regisseur beim 2:1-Erfolg gegen England, also 1,2 pro Minute. Und was noch beeindruckender ist: Nur fünf Pässe kamen beim Mitspieler nicht an. Das waren Steilpässe, mit denen er das Spiel plötzlich schnell machen wollte.

Mit seiner Passgenauigkeit trieb Pirlo den gesamten Wert der Italiener in die Höhe. 93,2 Prozent der Pässe kamen an. Damit erreichten sie den besten Wert in einem WM-Spiel seit 1966.