KURIER-Familie unterstützte 332 Familien

Auch Familie Rankovic wurde durch KAA beim Wiederaufbau unterstützt. Vor der Hochwasserkatastrophe lebten Dusan und Milica Rankovic gemeinsam mit ihren zwei Kindern in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Sabac ( Serbien). Großmutter Zora bewohnte ein eigenes Haus auf demselben Grundstück. In fünf Glashäusern baute sie Gurken, Zwiebeln, Paprika und Kraut an. Der Gemüseverkauf brachte ihnen ein sicheres Einkommen zwischen April und Oktober. Aufgebessert wurden die Einkünfte durch die Pension der Großmutter. Das sind zusätzliche 60 Euro.