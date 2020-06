Private Unfallversicherung ist für jeden ein Muss

Rund 2/3 der über 830.000 registrierten Unfälle in Österreich passieren in der Freizeit. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, die Versicherungsleistung beanspruchen zu müssen, doch recht hoch. Im Fall eines Freizeitunfalls, zu dem auch der größte Teil der Verkehrsunfälle zählt, zahlt die gesetzliche Unfallversicherung keinen Euro", erklärt Klaus Pekarek, CEO der Raiffeisen Versicherung.

Auch der kritische Verein für Konsumenteninformation sieht das ganz klar so. Denn die gesetzliche Unfallversicherung schützt nur jene, die erwerbstätig sind. Selbstständige und Hausfrauen und –männer sind von der gesetzlichen Unfallversicherung sogar komplett ausgenommen und benötigen daher dringend eine private Unfallversicherung.

Der finanzielle Bedarf in einer solchen Situation steigt jedoch signifikant und das auf mehreren Ebenen: Unfallbedingte Langzeitschäden wirken sich meist auch auf die eingeschränkte Erwerbsfähigkeit aus, was zu finanziellen Einbußen führt. Notwendige Umbauarbeiten im Haus oder in der Wohnung nach einem Unfall sind mit entsprechenden Kosten verbunden. Zusätzlich werden oft spezielle Behandlungen und Heilbehelfe empfohlen, die meist nicht von der Krankenkasse bezahlt werden.