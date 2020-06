Die größten Unfallgefahren im Sommer

Sommer, Sonne, Sonnenschein - für die meisten Menschen ein Grund zur Freude. Unfallmediziner sehen das, berufsbedingt, wohl ein wenig differenzierter. Jahr für Jahr zählt man in den Sommermonaten Juli und August tausende Verletzte bei Freizeitunfällen. Nach wie vor haben Freizeit- und Sportunfälle in Österreich den größten Anteil am Unfallgeschehen.

Radfahren, Schwimmen, gemütliche Grillabende oder Gartenarbeit – die Sommermonate bieten vielerlei Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Doch so schön der Sommer auch sein mag, ganz ungefährlich ist er nicht: „Laut unseren Prognosen werden sich in den heurigen Monaten Juli und August rund 102.000 Menschen bei Freizeitunfällen so schwer verletzen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen“, erläutert Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.