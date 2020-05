Semmeringbahn: Ein historisches Schienenwunder

Vom Schloss Gloggnitz, dem historischen Postamt Küb bis hin zur Landschaft der Zauberberge und nicht zuletzt die Bahn selbst - eine Fahrt mit der Semmeringbahn bietet einige Sehenswürdigkeiten.



Seit 1998 gehört die historische Bahnstrecke zum UNESCO-Weltkulturerbe, gilt also als schützenswertes Bauwerk. Generell ist die Semmeringbahn eine Teilstrecke der Südbahn in Österreich: Sie verläuft von Gloggnitz über den Semmering nach Mürzzuschlag, galt als die erste normalspurige Gebirgsbahn Europas und damit als Meilenstein in der Eisenbahngeschichte.



Aufgrund des regen Interesses rund um das einstige " Schienenwunder" wurde im Juli 2005 das Informationszentrum für das "Welterbe Semmeringbahn und die umgebende Landschaft" im Bahnhofsgebäude am Semmering eröffnet (Saisonstart 2011 ist am 1. Mai).



Die Infos gibt es in Form von Bildern, Filmen und Multimedia-Vorträgen; in einem weiteren Ausstellungsraum ist ein Modell der "Kalten Rinne", auf dem auch ein Regionalzug und ein Güterzug unterwegs sind, zu sehen.