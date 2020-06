Putin zu Besuch im Österreich-Haus

Wladimir Putin hat dem Austria Tirol Haus in Krasnaja Poljana am Sonntagabend einen Überraschungsbesuch abgestattet. Empfangen wurde der russische Präsident von Karl Schranz und Österreichs Botschafterin Margot Klestil-Löffler, ÖOC-Präsident Karl Stoss und -Generalsekretär Peter Mennel sowie dem steirischen Spitzenmanager Siegfried Wolf. Putin gratulierte auf Deutsch: "Ich gratuliere Österreich zu Abfahrts-Gold. Ich hoffe, dass es weiter so gut für sie läuft."