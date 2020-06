Biathlon-Staffel gewinnt Bronze

Das Staffelrennen zeigte einmal mehr, warum Biathlon die " Formel 1 des Wintersports" genannt wird: Die Führung wechselte praktisch mit jedem Schießen, und beim letzten Stehend-Anschlag hatten noch vier Nationen die Goldmedaille im Visier. Seite an Seite gaben neben Landertinger noch die Schlussläufer von Deutschland, Russland und Norwegen ihre letzten fünf Schüsse ab. "Diese Situation kannst du nicht trainieren", sagt Landertinger, "ich habe aber gewusst, dass in dem Moment jedem das Zapferl geht und alle nervös sind." Der nervlichen Extrembelastung am Schießstand war ausgerechnet der norwegische Olympiasieger Emil Hegle Svendsen nicht gewachsen: Der Skandinavier verfehlte gleich mehrmals das Ziel und musste eine Strafrunde drehen. Damit war für Dominik Landertinger, der sich nur einen Nachlader erlaubte, endgültig der Weg frei zur Medaille. Die glänzende Vorarbeit zum dritten Platz hatten seine drei Kollegen geleistet. Startläufer Christoph Sumann, der als Fünfter übergab; Routinier Daniel Mesotitsch, der das Team bis auf sieben Sekunden an die Silbermedaille heranführte; und schließlich Meisterschütze Simon Eder, der Landertinger auf Rang vier auf die letzte Schleife schickte. "Dieses Rennen war nichts für schwache Nerven. Das Zuschauen ist viel, viel schlimmer, als wenn man selbst in der Loipe unterwegs ist", gestand Daniel Mesotitsch.