Stellen Sie jetzt einen Christbaum auf

Langsam aber sicher wird der Christbaumverkauf zugunsten der Aktion Lernhaus zur liebgewonnenen Tradition. Auch für KURIER Chefredakteur Helmut Brandstätter, der gerne mithilft, die saftig-grünen Normanntannen aus Niederösterreich anzupreisen. Wenn sich der Hof des KURIER-Gebäudes in der Lindengasse am Mittwoch, 18. Dezember 2013 in einen Nadelwald verwandelt, ist das ein Symbol für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die Sie durch die Unterstützung des Projektes den dort betreuten Kindern schenken. Professionell betreut Ergänzend zur Schule sind im Lernhaus jeden Nachmittag und Abend 6- bis 15-jährige aus unterschiedlichen Nationen mit Spaß, Eifer und unter professioneller Betreuung am Üben und Lernen.

In der Vorweihnachtszeit feiern sie ein Lichterfest mit Liedern und kleinen Geschenken, die dem Projekt gespendet wurden. Auch Adventkalender sind dort zu finden und das Keksebacken darf nicht fehlen. So lernen die Kinder hiesige Traditionen kennen und erfahren,dass der Advent eine Zeit der Besinnung ist.



Stellen Sie doch einen Christbaum auf, der doppelt Freude macht: Ihnen zu Hause und den Kindern im Lernhaus, dem der Verkaufserlös der Aktion am 18. Dezember 2013 zufließt! Auch jede zusätzliche Spende hilft.

Christbaumverkauf:

Mittwoch, 18.12.2013

12 - 19 Uhr

Hof des KURIER-Gebäude, Lindergasse 52, 1070 Wien



Nordmanntanne ca. 1,80m, EUR 29,00*

Der gesamte Verkaufserlös kommt der Aktion Lernhaus zugute. Zur Verfügung gestellt von der ARGE NÖ Christbaum - und Schmuckreisigproduzenten.



*Verkauf solange der Vorrat reicht.