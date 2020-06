Im Lernhaus lernen auch die Großen

Durchgeführt wird das Projekt von Accenture als eines von weltweit 80 Projekten im Rahmen der weltweiten Initiative „Skills to Succeed“: 100 Millionen Dollar hat das Unternehmen bereit gestellt, um bis zum Jahr 2015 weltweit 250.000 Menschen in das Arbeitsleben zu integrieren, erzählt Geschäftsführer Klaus Malle. „Wir wollen auch Jugendliche dabei unterstützen, für das Berufsleben mehr Chancen zu haben. Gerade in Wien, wo man große Herausforderungen im Integrationsbereich hat, sind solche Projekte sehr wichtig.“ Die Kinder haben meist Migrationshintergrund. „Der Bedarf ist sehr stark gegeben, egal, ob für Sechs - oder 13-Jährige“, bestätigt Minoo Amir-Mokri-Belza, Leiterin Migration beim Roten Kreuz.

Accenture unterstützt das Lernhaus zudem monetär mit Spenden, im Vorfeld wurde der Verein auch pro bono von Accenture beraten. Die ehrenamtliche Arbeit der Mitarbeiter schätzt Malle sehr: „Ich bin sehr froh, dass sich so viele Leute gemeldet haben, und das gerne über einen längeren Zeitraum machen.“ Für Unternehmen sei es Pflicht, Freiwilligenarbeit zu koordinieren. „Wir sind ja eine Unternehmensberatung, arbeiten mit Menschen. Da ist es gut, sich auf einer breiten Basis mit Menschen zu beschäftigen“, sagt Malle. „Ich glaube, dass es den Kollegen viel für die Persönlichkeitsbildung bringt.“