Große Online Benefiz-Auktion zugunsten der KURIER Lernhäuser

Es ist ja nicht mehr weit bis Weihnachten und vielleicht denken Sie ohnehin schon darüber nach, was Sie Ihren Liebsten heuer unter den Christbaum legen könnten, oder was Sie sich selbst wünschen. Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf dorotheum.com/lernhaus und möglicherweise finden Sie dort ein Geschenk, auf das Sie sonst nicht gekommen wären. Im Zuge unserer Online-Auktion vom 4. bis 15. November können Sie attraktive Raritäten, exklusive Events mit vielen Extras, persönliche Führungen an spannenden Orten, Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten u. v. m. ersteigern. Alles Dinge und Erlebnisse, die es so nicht zu kaufen gibt.

Der Erlös aus dieser Benefiz-Auktion kommt zu hundert Prozent den KURIER Lernhäusern zugute.

Vor mehr als zehn Jahren hat der KURIER gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz das österreichweite Bildungsprojekt Lernhaus ins Leben gerufen, um Kindern und Jugendlichen mit weniger Chancen auf gute Bildung bessere Voraussetzungen für einen erfolgreichen Werdegang zu eröffnen. Von dieser Unterstützung profitieren nicht nur die Kinder und ihre Familien, sondern wir alle als Gesellschaft. Durch die Folgen der Pandemie und die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen hat sich die Situation von Kindern aus benachteiligten Familien weiter verschärft. Um zu verhindern, dass sie den Anschluss verlieren, ist Hilfe so wichtig wie nie zuvor. Die neun Lernhäuser haben einen jährlichen Finanzbedarf von ca. € 300.000,–, der sich ausschließlich durch Spenden und Sponsoren finanziert.

Um den rund 200 dort betreuten Kindern verstärkt unter die Arme greifen zu können, haben wir in Kooperation mit dem Dorotheum diese Online-Benefiz-Auktion ins Leben gerufen. Die zu ersteigernden Erlebnisse sind Raritäten, die so im freien Verkauf nicht zu erwerben sind.

Wir bedanken uns bei allen Partnern, die uns diese Auktion ermöglichen und laden unsere Leserinnen und Leser herzlich zum Mitsteigern ein. Danke im Namen der Lernhaus-Kinder!