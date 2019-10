Ein neues Lernhaus für Mödlinger Volksschulkinder

Zusätzlich zu Neunkirchen, Gänserndorf, Herzogenburg, Bruck/ Leitha und Tulln steht das Lernhaus nun auch Kindern in Mödling zur Verfügung. Insgesamt können an den sechs Standorten in acht Gruppen 117 Kinder beim Lernen unterstützt werden. Die Lernhäuser schließen eine Lücke im Betreuungsangebot und richten sich vor allem an Kinder aus bildungsfernen Schichten, die sich Nachhilfe nicht leisten können.

Hier erhalten Kinder am Nachmittag nicht nur Hilfe beim Lernen – Rot-Kreuz-Pädagoginnen und Freiwillige spielen, lachen und singen auch gemeinsam mit Schülern, die ohne das Lernhaus die Schule wohl kaum meistern würden.

Ins Leben gerufen wurde der neue Standort dank der großzügigen Unterstützung des in Mödling ansässigen Weltmarktführers für Bremssysteme und führendem Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge Knorr Bremse. Das Unternehmen fördert seit vielen Jahren Sozialprojekte in der Region und nimmt damit die soziale Verantwortung als Unternehmen ernst, Menschen in Notlagen sowie Institutionen zu unterstützen.