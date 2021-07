Den Sponsoren wie der EVN sagen die Lernhaus-Kinder „Danke“

Einige der Schüler haben in ihrem Leben noch nie ein Haustier gestreichelt. „Ganz vorsichtig halten, nicht drücken“, erklärt er immer wieder geduldig, während er die kuschligen Tiere aus dem Käfig zum Streicheln ausgibt. Die Mädchen und Buben sind begeistert. Sie setzen sich nach Anweisung auf den Boden und bilden mit ihren Beinen ein „Gehege“, in dem die Kaninchen sich bewegen können. Besonderen Spaß macht es den Kindern, die herzigen Tiere mit Karotten zu füttern und sie beim Knabbern zu beobachten.

Im Kraftwerk Theiß erfahren die Schüler viel über Energiegewinnung. Zuerst zeigt Obritzberger der Gruppe einen Film zum Thema. Dann strömen alle zur Kraftwerksbesichtigung aus. Dabei treffen die Schüler auf die frei lebende Kaninchen, die sich auf dem Gelände angesiedelt haben. Dass sich einige Kinder sofort an die Verfolgung der Tiere machen, ist Obritzberger gewöhnt. „Die erwischen sie sowie so nicht“, schmunzelt er und bringt die außer Atem geratenen Mädchen und Burschen mit einem Aufzug 40 Meter höher, was bei manchen ein mulmiges Gefühl in der Magengrube auslöste.