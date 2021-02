Dankeschön an Lernhaus-Sponsoren

Wer fürs KURIER Lernhaus spendet, der schenkt Kindern eine Zukunft und stärkt zudem den Wirtschaftsstandort Österreich.

Der Bedarf ist größer als das Angebot: Neun Lernhäuser gibt es in Österreich, doch fast jede Stadt würde eine oder mehrere solcher Einrichtungen benötigen.

Warum das so wichtig ist?

Erwin Hameseder, Obmann von Sponsor Raiffeisen Wien-NÖ, fasst die Antwort in einem Satz zusammen:

„Bildung ist unverzichtbar, damit sich unsere Gesellschaft weiterentwickeln kann. Die Lernhaus-Kinder haben so die beste Voraussetzung, in der Schule und auch später im Berufsleben erfolgreich zu sein.“

Die so unterstützten Kinder sind auch ein Beispiel für gelungene Integration. Darauf weist Erwin Hameseder hin:

„Wenn die Schüler zu Hause voller Begeisterung erzählen, was sie hier alles erlebt haben, dann ziehen sie die Eltern mit sich. Alle fühlen sich angenommen und als ein Teil der Gesellschaft.“