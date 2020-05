Leogang: Verwöhn-Programm an der Skipiste

Der Restaurantbereich ist in hellem Holz gehalten und bekam eine große Fensterfront. Küchenchef Günter Gschier serviert hier eine Mischung aus internationaler Küche und gewieft interpretierten österreichischen Schmankerln. So wird beispielsweise eine traditionelles Rezept wie Boeuf Stroganoff geschickt mit sautiertem Gurkengemüse kombiniert.

Die viergängigen Menüs sind ausreichend dimensioniert. Unterstützt von der von österreichischen Qualitätsweinen domininierten Weinkarte lässt sich so ein genussvoller Abend verbringen.



Das Thema Genuss ist in dem Vier-Sterne-Hotel Teil der Markenbotschaft. So will man mit dem neu gestalteten Gastronomiebereich und der erweiterten Wellness-Welt "aktive Genießer" nach Leogang locken. Neben dem bereits sehr großzügigen Wohlfühlbereich im Steinleo (mit beheiztem Außenpool und getrenntem Nackt- und Familienbereich) gibt es nun die Wellness-Relaxzone "Im Fünften". Ganz oben im Holzleo kann man den Panoramablick auf die Leoganger Steinberge genießen und sich mit verschiedenen Massage-Anwendungen verwöhnen lassen. Neben den klassischen Massagetechniken hat man sich hier auch auf diverse Fußbehandlungen spezialisiert.

Wer das Skifahren (oder im Sommer: das Wandern) einmal ausfallen lassen möchte, kann dennoch im an drei Seiten verglasten Fitnessraum körperlich aktiv sein.