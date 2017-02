KURIER-Gespräch Donnerstag, 16. Februar | 17 Uhr

Glaubt man den Boulevardblättern, ist Wien auf dem Weg, Chicago zu werden. Derweil gilt Wien gilt als eine der sichersten Städte der Welt. Aber wird das auch von der Bevölkerung so empfunden?

So explodiert die Kriminalität". Oder: "Praterstern wird zur No-go-Area" – das sind nur zwei von mehreren ähnlichen Schlagzeilen der vergangenen Wochen. Glaubt man den Boulevardblättern, ist Wien auf dem Weg, Chicago zu werden.

Noch nie war die Stimmung unter Unternehmern so miserabel. Vom Wirt bis zum Konzernchef ist der Ärger über Regulierungswut und Abgabenlast riesig. Unmittelbare Folge: Die Investitionen sinken. Ein Stimmungsbild.

Im KURIER-Gespräch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu diesem Thema direkt an die Diskutanten zu stellen.

Martina Salomon, stv. KURIER-Chefredakteurin wird das Gespräch moderieren und lädt Sie zu einem spannenden Abend ein.

Es diskutieren:

Karl Mahrer | Polizeivizepräsident von Wien

Michael Ludwig | Wiener Wohnbaustadtrat

Donnerstag, 16. Februar 2017 | 17 Uhr

Raiffeisen Forum

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

Im Rahmen der „KURIER Gespräche“ bietet der KURIER seinen LeserInnen die Möglichkeit, Fragen an Persönlichkeiten zu stellen. Das Gespräch gliedert sich in eine erste Gesprächsrunde von Podiumsgast und Moderator, anschließend stellen LeserInnen ihre Fragen. Die Podiumsgespräche dauern in etwa eine Stunde. 200 Gäste besuchen die Veranstaltungen durchschnittlich.