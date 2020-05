KURIER.at-Abstimmung: Ihr liebstes Skigebiet

Die Planai in Schladming in der Steiermark und die Fellhorn-Talabfahrt in Oberstdorf ( Allgäu) in Deutschland sind laut ADAC die besten Ski-Pisten in den Alpen sowie in den Mittelgebirgen. In einem Test erhielten diese Abfahrten als einzige die Note "sehr gut".



Untersucht wurden Pistensicherung, -markierung und -präparierung, die vorhandenen Informationen zur Orientierung im Skigebiet, der Zugang zu den Abfahrten und die umliegende Gastronomie in Bergstationen und Skihütten. Oberstdorf und Schladming bescheinigte der ADAC neben gut präparierten Pisten auch freundliches Service, ausreichend Parkplätze, einen organisierten Zugang zu den Liften und eine gute Gastronomie.



Die meisten "guten" Pisten fanden die Tester in Österreich - so wie die alte Kandaharabfahrt oberhalb von St. Anton am Arlberg. Lediglich der Service enttäuschte hier.



Soviel zum ADAC-Test. Doch wo verbringen Sie am liebsten den Winterurlaub? Welche Pisten sind für Sie die besten? Teilen Sie uns Ihre Favoriten in der großen Skigebiet-Abstimmung mit. Natürlich sind hier längst nicht alle Skigebiete Österreichs berücksichtigt - auf Grund der großen Vielzahl mussten wir uns auf die bekanntesten und größten Regionen beschränken.