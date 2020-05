Kitzbüheler Alpen: Pisten statt Promis

Genau lässt er sich leider nicht mehr bestimmen, jener Zeitpunkt, an dem den Wintersportlern der Blick für das Wesentliche verloren ging. Als in Kitzbühel plötzlich nicht mehr die Größe des Skigebiets oder der Zustand der Pisten, die Schneesicherheit oder das beeindruckende Alpen-Panorama Gesprächsthema waren.

Sondern Karl-Heinz und Fiona.



Zeit also für eine Besinnung auf des Pudels Kern, den Wintersport. Und da bleibt einem Ostösterreicher - nichts gegen den Semmering - schnell einmal die Luft weg: Insgesamt zehn zusammenhängende Skigebiete erstrecken sich über die Kitzbüheler Alpen, jedes davon ist interessanter als der in Prada gehüllte Jetset in den Tälern.

1067 Pistenkilometer können in der Hauptsaison befahren werden, davon sind 811 Kilometer künstlich beschneit - ein weißes Band, so lang wie die Strecke von Wien nach Zürich.