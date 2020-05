Hallstatt: Im ältesten Salzbergwerk der Welt

Kobolde, verwirrende Gänge und gruselige Höhlen: Die "Innenseite" von Bergen ist von Faszination geprägt.

Unerfahrene sollten sich nicht alleine in die Tiefen wagen, besser geeignet sind organisierte Touren unter Tage. Zum Beispiel in Hallstatt.



Nach der Bergfahrt mit der Panoramabahn beginnt hier die Zeitreise in das 1. Jahrtausend v. Chr. In Schutzkleidung betreten Besucher die Salzwelten, erfahren von den Geheimnissen des Berges. Immer wieder staunend über die Leistungen der Menschen, die auf der Suche nach dem »Weißen Gold« kilometerlange Stollen von Hand in den Berg schlugen. Über rasante Bergmannsrutschen erreicht man schließlich den unterirdischen Salzsee mit seinen außergewöhnlichen Inszenierungen. Unvergesslich ist die abschließende Fahrt mit der Grubenbahn zurück ans Tageslicht des Hallstätter Hochtales.