Faymanns Besuch beim Bündnispartner

So war es kein Zufall, dass Hollande mit Faymann vor allem europäische Wachstumsinitiativen besprach. Auch hier ist Faymann in einer starken Position: In Österreich beträgt die Arbeitslosigkeit 4,5 Prozent, in Frankreich mehr als zehn – ein Höchststand seit 20 Jahren. Während 23 Prozent der französischen Jugendlichen ohne Arbeit sind, sind es in Österreich neun. Aus diesem Grund ist Frankreich an der Einführung eines dualen Ausbildungssystems interessiert, eines Lehrlingswesens mit begleitender Berufsschule, wie es Österreich und Deutschland praktizieren.

Dieses Thema nahm breiten Raum in dem fast einstündigen Gespräch zwischen Faymann und Hollande ein. Der Kanzler unterbreitete dem Präsidenten einen neuen Vorschlag: Im EU-Budget solle ein eigener Ausbildungsfonds eingerichtet werden. Faymann: "Daraus sollen Länder für den Aufbau eines dualen Ausbildungssystems erhalten." Hollande interessierte sich auch für das österreichische Modell der Beschäftigungsgarantie – wer keine Lehrplatz bekommt, wird in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte aufgenommen, bis er einen Betrieb findet. Auch diese Lehrwerkstätten sollten, so Faymann, aus EU-Mitteln gefördert werden.

Einig zeigten sich Faymann und Hollande über die Notwendigkeit eine europäischen Bankenunion und dass man Griechenland in der Eurozone halten wolle. Faymann deponierte auch Kontroversielles: Österreich verlange Stresstests für einzelne Atomkraftwerke, und wenn nötig, seien diese abzuschalten. Dazu sagte Hollande: "Bei der Atomenergie bleiben wir bei unseren unterschiedlichen Standpunkten." Aber das würde den "exzellenten Beziehungen" zu "Mon ami Werner" keinen Abbruch tun.