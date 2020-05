Kleinstadt braucht kein Shoppingcenter

„Schauen Sie sich um“, sagt Franz Thür. „Bei uns finden wirklich alles.“ Und tatsächlich: Wer in Hainfeld im Bezirk Lilienfeld einkaufen geht, der kann sich den Weg in die großen Städte sparen. Ob Elektrogeschäft, Modehaus oder Bauernmarkt – der Branchenmix kann sich sehen lassen. Vor allem an der Hauptstraße ist viel los, Dutzende Geschäfte haben sich im Laufe der Jahrzehnte hier angesiedelt.

Allerdings hat es dazu auch Menschen wie Franz Thür gebraucht, die viel Zeit und Kraft für Hainfeld aufgewendet haben. 2001 wurde das Stadtmarketing „Wir Hainfelder“ gegründet. Mit dem Ziel, Hainfeld wieder als „die Einkaufsstadt“ und auch als Kultur- und Wohlfühlstadt im Gölsental zu positionieren. Das ist den Verantwortlichen auch gelungen. „Zum Glück haben wir auch die finanziellen Möglichkeiten, um Aktionen zu verwirklichen“, sagt Thür, der als Landesinnungsmeister auch in der Wirtschaftskammer NÖ aktiv ist.

Zum Beispiel wurde vor den Geschäften ein roter Teppich ausgerollt. „Das hat die Besucher neugierig gemacht und für ein tolles Flair gesorgt. Zusätzlich gab es noch ein Schätz-Spiel.“

Gut für den Ort, so erzählt es Thür, war aber auch die Errichtung eines neuen Gemeindezentrums. Denn es siedelten sich damit auch Ärzte an, die wieder neue Kunden nach Hainfeld brachten.

Zum Schluss lädt Thür noch zu seinem Bruder, der ein Modegeschäft führt. Michael ist mit der Entwicklung der Stadt sehr zufrieden. „Ich kann mich nicht beklagen.“ Aus dem Mund eines Kaufmanns ist das auf alle Fälle ein echtes Lob.