Beratung und Service als Trumpfass

Einkaufen kann man überall, aber bei uns gibt es noch richtiges Lokalkolorit“, sagt Christine Weber, Obfrau des Business-Netzwerks „Klosterneuburger Wirtschaft“. Sie ist stolz, dass es in der Einkaufsstadt vor den Toren Wiens noch viele Einzelgeschäfte in Privatbesitz gibt – vom Bäcker bis zum Optiker, von Tischkultur bis zu Designer-Mode. „Wer das nicht Austauschbare sucht, kauft in Klosterneuburg“, sagt Weber selbstbewusst.

Die Inhaber kleiner Läden kennen ihre Kunden oft seit vielen Jahren und gehen auf persönliche Wünsche und Bedürfnisse ein. Auch im Servicebereich geht das Angebot vieler Klosterneuburger Geschäfte über jenes der meisten Handelsketten hinaus. Für Weber geht es längst nicht mehr ausschließlich um den niedrigsten Preis: „Wir setzen auf Dienstleistungen, wie Beratung, Montage, Service und kulante Abwicklung bei Reklamationen – das kann ein Online-Shop nicht bieten.“