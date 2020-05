Altstadt mit vitalen Fachgeschäften

Von Schuhen über Schmuck bis hin zu Küchen – das Shoppingangebot in Schwechat kann sich sehen lassen. Im Zentrum der Stadt finden Kunden fußläufig nahezu alles, was das Herz begehrt. Der ausgewogene Branchenmix lockt nicht nur die Schwechater in die City sondern auch Kunden aus der Umgebung sowie aus Wien. Individuelle Beratung, toller Service, Events und sogar eine eigene Währung, der „Schwechater“, machen den Charme der Einkaufsmeile aus.

Um die vitalen Fachgeschäfte vor der Billigkonkurrenz und den Einkaufszentren zu schützen, legen die Kaufleute den Fokus auf persönliche Kundenberatung, besondere Serviceleistungen, Markenqualität und Regionalität. „So schaffen wir eine unverwechselbare und familiäre Basis, um die Einkaufsstadt Gmünd zu werden“, betont Hag.

Auf dem Weg dorthin hat die Kaufmannschaft aber noch vieles vor. Schon demnächst will man etwa ein digitales Schaufenster in Form einer Webseite öffnen, auf der rund 70 Mitgliedsbetriebe ihre persönlichen Vorzüge präsentieren können. Zu den aufkeimenden Besonderheiten der Stadt gehören laut Hag neue Handwerksbetriebe, die Waren „made in Gmünd“ herstellen – wie zum Beispiel Regine Fürst, die Hemden und Blusen nach Maß erzeugt, oder die Metallwerkstatt von „Sozial Aktiv“, die handgefertigte LED-Engel produziert.

Eine Vielzahl solcher Engel soll auch heuer wieder – während der Adventszeit – für ein besinnliches Flair in der historischen Altstadt sorgen. Dieses Einkaufserlebnis gehört neben Hausmessen und Shopping-Nights zu einer ganzen Palette von Aktionen der Interessensgemeinschaft, um Kunden in die Innenstadt zu locken.

Wer in Gmünd einkaufen will, dem stehen auch ausreichend viele Parkplätze zur Verfügung.