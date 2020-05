Die letzten Zeitzeugen

Margarethe Maier ist eine der meistbesuchten Bewohnerinnen im Pflegeheim in der Pramergasse (9. Bezirk). Und das, obwohl die fast 100-Jährige keine eigenen Kinder hat. „Sie hat sich immer sehr stark in ihrer Pfarre in Altlerchenfeld engagiert“, erzählt ihr Neffe. Die ist nur ein paar Gehminuten von Maiers ehemaligen Volksschule entfernt. Ihre ersten Lebensjahre verbrachte die 1914-Geborene jedoch nicht in Wien sondern bei einer Pflegefamilie in Bad-Großpertholz (NÖ). Der Vater war im Krieg, die Mutter musste arbeiten. Die Zeit im Waldviertel hat der gelernten Schneiderin eigentlich gut gefallen. „Die Magdhuberin war sehr gut zu mir“, erinnert sie sich. „Ich habe niemals wieder so gute Mohnnudeln gegessen – überall sonst fehlt der Schuss.“ Ihre Eltern hat sie während der Zeit kaum gesehen. Doch einmal kam ihr Vater sie besuchen. Sie gingen spazieren, er rutschte im Bach aus und war ganz nass. „Mein Vater war aber nie streng, eher die Mama. Und er hat immer Virginia geraucht.“