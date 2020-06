1. Weltkrieg: Helden und Kampfeinsatz der Medien

Das Telegramm mit der Kriegserklärung an Serbien wurde am 28. Juni 1914 um 11.10 Uhr in Wien abgeschickt. Am selben Tag wurde der Text in der amtlichen Wiener Zeitung veröffentlicht. Andere Medien publizierten Sondernummern: "Extraausgabee–!" tönte es durch das ganze Land, und der Ausbruch des Krieges versetzte die Menschen in einen wahren Freudentaumel.

"Extraausgabee–!" ist auch der Titel einer Ausstellung im Wiener Palais Porcia (siehe unten). Die Presse wird als "papierene Waffe" gezeigt, Fotos und Filme als Medien zur Verharmlosung des Grauens.

Kontrolliert wurden die Blätter vom Kriegsüberwachungsamt. Eifrige Zensoren kreuzten mit Rotstift jene Artikel oder Textstellen an, die für die Druckausgabe zu eliminieren waren. Das führte nicht selten zu riesigen weißen Flecken. Unterwürfig gehorchten die meisten Zeitungen dem Diktat von oben.

Die "Traumfabrik" der Monarchie war das Kriegspressequartier (KPQ), der Arbeitsplatz der Fälscher und Täuscher. Hier wurden sofort ab Kriegsbeginn harmlose Texte fabriziert, über den Kriegsverlauf schwadroniert sowie Fotos und Filme bearbeitet. Bekannte Schriftsteller, Maler und Komponisten arbeiteten freiwillig. Zu den prominentesten Mitgliedern des KPQ zählten Stefan Zweig, Robert Musil, Alfred Polgar, Egon Erwin Kisch, Alexander Roda Roda und Rainer Maria Rilke. Sie gaben den Inhalten den besonderen Spin.

Maler und Fotografen wurden an die Front geschickt. Oskar Kokoschka war am Isonzo und wurde dort schwer verletzt. Albin Egger-Lienz malte seelenlose Körper, Gesichter ohne Augen. In der Ausstellung sind die Werke zu sehen.