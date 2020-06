Sophie L., 16

Heute durfte ich einen Tag den Kulturredakteuren über die Schulter schauen. Nun stellt sich für mich die Frage: Was ist Kultur überhaupt? Jeder definiert Kultur anders. Während die einen an Kunst denken, verbinden andere den Begriff mit Musik oder Sprache. Für mich persönlich ist Kultur beides, also alles, was selbst gestaltbar ist, wie Konzerte, Galerien, Theater etc. Aber was genau ist das Faszinierende an der Kultur, was uns vor den Kinos und Museen Schlange stehen lässt? Ich bin dieser Frage auf den Grund gegangen.