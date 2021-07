Zeigt her eure Taille

Die schönste Kollektion zeigte wieder einmal Raf Simons für Jil Sander. Sehr schwarz, sehr edel und fast ausschließlich aus Leder. Damit hatte er die wichtigsten Themen gleich einmal vorgegeben. Miuccia Prada setzte noch eins drauf. Sie spielt mit den Symbolen der Macht, die Männer nun einmal lieben. Da gibt es Krönchen als Hemdmuster, Gladiatorenköpfe auf Schuhspitzen und kleine Schwerter und Pistolen zum Anstecken oder auf dicken Füllhaltern. Bei Dolce & Gabbana kamen die Models oft wie Gold-geschmückte Prinzen daher. Vivienne Westwood ließ ihnen Haare und Pelz mit Eiszapfen schmücken, um an die Erderwärmung zu erinnern. Dass es im Herbst und Winter vor allem am Abend glitzern muss, war bei Mugler schon vom Set her nicht zu übersehen. Dort diente den Models in elegantem Schwarz eine dick mit schwarzen Swarovski-Kristallen verschönte Wand als Hintergrund.