Zara & Co: Königin Letizia greift immer öfter zu Günstig-Looks

Als Schnäppchen lässt sich auch das aktuellste Outfit bezeichnen, welches Königin Letizia am 31. Jänner bei ihrem Besuch in der Ibedrola Foundation ausführte. Was auf den ersten Blick wie ein blaues Kleid aussah, entpuppte sich bei genauem Hinsehen als Jumpsuit, der mit einem schwarzen Bindegürtel versehen war - und ebenfalls von Zara stammte. Dieser kostete regulär 50 Euro und war im Schlussverkauf für gerade einmal zehn Euro erhältlich.