Dermatologin erklärt, wo man Pickel niemals ausdrücken sollte

Diese Triangel-Zone umschließt die gesamte Nase, Teile der Augen und den Bereich über der Oberlippe. Entzündete Hautpartien sind in dieser dreieckigen Zone aufgrund der Struktur der Blutgefäße besonders gefährlich.

Laut Dr. Petra Hirtler, Dermatologin an der Wiener Privatklinik Kiprov, können durch falsches Manipulieren und die unsachgemäße Behandlung von Pickeln Bakterien in tiefere Hautschichten gelangen und dort eine Entzündung hervorrufen.

Symptome einer Sinusvenenthrombose durch Pickel

"In sehr seltenen Fällen kann dadurch eine eitrige Entzündung im Mittelgesicht eine Sinusvenenthrombose, damit bezeichnet man ein Blutgerinnsel in den großen venösen Zusammenflüssen des Gehirns, ausgelöst werden", so Dr. Hirtler.

Zu Entzündungen, die eine Sinusvenenthrombose auslösen können, zählen Hautentzündungen, Mittelohrentzündungen, Nasennebenhöhlenentzündungen, Entzündungen der Mundschleimhaut sowie Zahnabszesse.

Die Symptome einer Sinusthrombose sind in der Regel mehrdeutig und oft nicht eindeutig zuzuordnen. Es kann zu Kopfschmerzen und Wesensveränderungen kommen. In fortgeschrittenen Stadien zusätzlich zu: