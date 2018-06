WM-Eröffnung: Lieber Robbie, was sollte dieses Outfit?

Auch nach über 25 Jahren in der Musikbranche polarisiert Robbie Williams gerne. Bei einer guten gesanglichen Performance wollte es der Sänger bei der WM-Eröffnungszeremonie am Donnerstag nicht belassen und sorgte mit einem gestreckten Mittelfinger Richtung Kamera für Schlagzeilen (mehr dazu hier). Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte sein Outfit. Der 44-Jährige performte Hits wie "Let Me Entertain You" und "Feel" in einem roten Samtanzug mit Leoparden-Muster.