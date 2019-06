Wien in Mode: Die Designschmiede der Haute Couture

Schon vor mehr als hundert Jahren blickte die internationale Modewelt nach Wien: Der Pariser Star-Couturier Paul Poiret reiste damals zum genialen Pionier der Wiener Mode, Eduard Josef Wimmer-Wisgrill, der die Modeabteilung der Wiener Werkstätte gegründet und damit eine Moderevolution ausgelöst hatte. Der Schüler des Architekten Josef Hoffmanns hatte zuvor das von seinem Professor errichtete berühmte Palais Stoclet in Brüssel besucht und sich entsetzt von Madame Stoclet und ihrer Kleidung gezeigt. Wimmer-Wisgrills Meinung nach harmonierte die nach der neuesten Pariser Mode gekleidete Madame „stilistisch“ nicht mit ihrer Umgebung. Für die Bewohnerinnen von Wiener Werkstätte-Häusern sollte man eine zu diesen passende „Wiener Mode“ schaffen – was Wimmer-Wisgrill mit der Modeabteilung der Wiener Werkstätten dann auch tat. Paul Poirets Pariser Modeatelier wurde nach eben diesem multidisziplinären Vorbild gegründet.

Für Gerald Bast, Rektor der Angewandten, liegen die Gründe für das enorme Wiener Kreativitätspotenzial in einem „Klima, wo sich Kulturen treffen, austauschen, auch aneinander reiben. Das ist kreativitätsfördernd. Das haben wir schon einmal erlebt, nämlich am Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert, wo Wien eine Blütezeit erlebt hat – nicht zuletzt, weil es Knotenpunkt unterschiedlicher Nationen und Kulturen war. Außerdem: Österreich ist ein kleines Land. Man muss sich besonders bemühen, um in der Welt bestehen zu können. “

In der Welt bestehen konnte auch der aus dem 22. Wiener Gemeindebezirk gebürtige Peter Scepka, später bekannt als Helmut Lang. 1979 eröffnete er mit 23 Jahren als Autodidakt eine Mode-Boutique in Wien, in der er selbst entworfene, betont schlichte Kleidung verkaufte. 1980 präsentierte Lang seine erste Prêt-à-porter-Kollektion. Seine nüchternen Entwürfe machten Lang, der heute als Künstler in New York lebt, zu einem der größten Stars seiner Generation und sind heute noch stilbildend.