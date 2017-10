Wien: 5 neue Mode- und Beauty-Stores

1. Karl Lagerfeld

Zwei Labels, für die Karl Lagerfeld designt (nämlich Chanel und Fendi), haben Stores auf dem Wiener Kohlmarkt. Nun hat der erste Store seines eigenen Labels auf der Luxus-Einkaufsstraße eröffnet. Die historische Holzfassade des Ladenlokals wurde erhalten und das Innere in minimalistischem Schwarz-Weiß gestaltet. In den Nichtfarben ist auch die Damenkollektion gehalten, die auf 85 Quadratmetern angeboten wird. Viel Platz wurde der Präsentation von Taschen und Schmuck eingeräumt.

Kohlmarkt 11, 1010 Wien

Foto: Karl Lagerfeld

2. Aesop

Bislang gab es die Pflegeprodukte von Aesop nur in der Saint Charles Apotheke zu kaufen, nun hat endlich der erste österreichische Store der australischen Beauty-Marke in der Wiener Innenstadt eröffnet. Toll: Vor dem Kauf können alle Cremen, Lotionen und Seifen beim großen Waschbecken in der Mitte des Shops nach Lust und Laune getestet werden. Mehr dazu hier .

Bauernmarkt 2A, 1010 Wien

Foto: Aesop

3. Burberry

Neu ist der Store nicht, jedoch wurden die Räumlichkeiten einer Verjüngungskur unterzogen. Auf drei Stockwerken werden die neuen Kollektionen nach dem "See Now Buy Now"-Konzept, also direkt nach der Laufsteg-Präsentation, angeboten. Auf großen Bildschirmen können die Entwürfe auf dem Laufsteg begutachtet und mittels iPads der weltweite Bestand in allen Filialen abgerufen werden.

Kohlmarkt 2, 1010 Wien

Foto: Burberry

4. Tod's

"Wir haben viele Jahre darauf gewartet, einen Flagship-Store in Wien zu eröffnen, und nun ist es endlich soweit", sagte Tod's-Präsident Diego Della Valle bei der Eröffnung seiner neuesten Boutique am Graben. Highlight: Das Personalisierungstool "My Gommino", mit dem sich der Kunde seinen ganz individuellen Mokassin gestalten kann.

Am Graben 17, 1010 Wien

Foto: Tod's

5. Luis Trenker

Auch die alpine Lifestyle-Marke hat sich in bester Innenstadtlage eine große Fläche gesichert, um auf dieser die aktuellen Damen- und Herrenkollektionen anzubieten. Auch die Outdoor-Kollektion BERG by Luis Trenker wird angeboten.

Herrengasse 19-21, 1010 Wien

Foto: Starpix/ Alexander TUMA