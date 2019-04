Wie Sie Ihre "großen" und "kleinen" Mädchen auf der Hochzeit glücklich machen

Die passenden Brautjungfernkleider

Sehr wichtig auf einer Hochzeit sind die Brautjungfernkleider. Wählen Sie die Kleider auf keinen Fall alleine aus, sondern fragen Sie die einzelnen Brautjungfern, was sie anziehen möchten, denn sie sollen sich in den Kleidern schließlich auch wohlfühlen. Brautjungfernkleider gibt es in zahlreichen Farben und Schnitten. Hier sollen Sie sich ausreichend Gedanken darüber machen, ob Sie möchten, dass Ihre Brautjungfern alle das gleiche Kleid tragen. Am Wichtigsten hierbei ist es natürlich, dass sich die Kleider der Brautjungfern dem Hochzeitskleid perfekt anpassen.