Wie figurformende Unterwäsche hip wurde

Zwei Millionen Dollar innerhalb weniger Minuten. So viel soll Kim Kardashian kürzlich mit der Lancierung ihrer neuen Marke verdient haben. Unter dem Namen Skims verkauft der Reality-TV-Star nun figurformende Unterwäsche. Auf ihren Social-Media-Kanälen, allen voran Instagram, bewarb die 38-Jährige in den Tagen zuvor fleißig ihre Bodys, Höschen und BHs – selbstverständlich auch an sich selbst.

Genau das ist Kardashians Erfolgsgeheimnis: Eigenbedarf liegt jeder ihrer Geschäftsideen zugrunde. So war es bereits mit einem von ihr entwickelten Flüssig-Make-up, um die eigene Hautkrankheit Psoriasis (Schuppenflechte) besser kaschieren zu können. So ist es auch mit Skims.