Ausgerechnet einer Hellseherin ist es zu verdanken, dass Christian Dior am 12. Februar 1947 den Mut fand, seine erste Haute-Couture-Kollektion der Öffentlichkeit zu präsentieren – und damit den Beginn einer neuen Ära einzuläuten.

Diese begegnete dem 14-jährigen Dior im Jahr 1919 auf einem Jahrmarkt und gab ihm nach einem Blick in seine Hände eine Weissagung auf den Weg, an die er sich viele Jahre später erinnern sollte: "Sie werden ohne Geld sein, aber Frauen bringen Ihnen Glück, und durch sie werden Sie Erfolg haben, auch finanziellen Erfolg, um dann genötigt zu sein, zahlreiche Schiffsreisen zu machen", sagte die Wahrsagerin. Was seine Eltern und er zu diesem Zeitpunkt nicht wussten: Der Blick in die Zukunft sollte sich später als überraschend präzise herausstellen.

Haus der Träume

26 Jahre vergingen und Christian Dior war mittlerweile als Zeichner beim Couturier Lucien Lelong angestellt. Ambitionen in Richtung Selbstständigkeit hatte der schüchterne Angestellte keine – bis er einen Investor traf, der von der spontanen Idee eines kleinen und exklusiven "Hauses seiner Träume" begeistert war. Er beschloss, dem damals 41-Jährigen die finanziellen Mittel für die Gründung eines eigenen Modehauses zur Verfügung zu stellen.

1946 zog der noch unbekannte Schneider mit seinem Team aus Näherinnen und Mannequins in drei Ateliers in der heute berühmten Nummer 30 der Pariser Avenue Montaigne ein – und begann die Arbeit an seiner Debüt-Kollektion.

Adieu Boxerschultern

Diese sollte sich von der zurückhaltenden Mode der vergangenen Jahre grundlegend unterscheiden. "Wir hatten eine Zeit des Krieges, der Uniformen, der dienstverpflichteten Frauen mit breiten Boxerschultern hinter uns", schrieb Dior später in seiner Autobiografie Dior und ich. Er hingegen zeichnete schlanke Taillen und "wie Blumenkelche sich ausbreitende weite Röcke". Die Kleider sollten die Rundungen des weiblichen Körpers betonen, indem sowohl der Umfang der Hüften als auch die Brust hervorgehoben wurde. Eine Herausforderung stellten die großen Mengen an Stoff dar, die benötigt wurden, um den Modellen Halt zu geben. Taft und trockene Wollen waren durch fließende Stoffe verdrängt worden – und in der Nachkriegszeit schwer zu bekommen.

Die erste Kollektion namens Ligne Corolle (französisch "Blütenkelchlinie") schlug ein wie eine Bombe. Die von der damaligen Harper’s Bazaar-Chefredakteurin Carmel Snow als "New Look" bezeichneten Kreationen verkauften sich so gut, dass die Mitarbeiter kaum mit der Arbeit hinterherkamen. Nicht nur die Franzosen rissen sich um die Entwürfe, sondern auch Amerikaner, Engländer und Italiener.

Besonders beliebt: Das "Bar"-Kostüm, welches aus einer körperbetonten cremefarbenen Jacke und einem schwarzen Plisseerock bestand. "Man wollte endlich wieder in Materialien schwelgen", sagt Modehistorikerin Anna Maria Bönsch im Gespräch mit dem KURIER. "Christian Dior hat die Zeichen der Zeit erkannt."

Der selbstkritische Couturier arbeitete in den darauffolgenden Jahren unermüdlich, um den weltweiten Erfolg seiner ersten Kollektion fortzuführen. 1957, gerade als er sich für einige Tage in Italien erholen wollte, erlitt er im Alter von 52 Jahren einen tödlichen Herzinfarkt.

Die Idee lebt weiter

Trotz seines plötzlichen Ablebens steht das Modehaus bis heute für zeitlose Eleganz – und das äußerst erfolgreich. Viele Designer traten seitdem in Diors große Fußstapfen, darunter Yves Saint Laurent, John Galliano und zuletzt Raf Simons. Nun steht mit der Italienerin Maria Grazia Chiuri erstmals eine Frau an der Spitze des französischen Unternehmens. Sie führt seit 2016 das Erbe des Gründers fort – ohne dabei die Wurzeln des Haute-Couture-Hauses zu vergessen.

Long before ‎#MariaGraziaChiuri's dresses hit the catwalk, the action is focused in our ateliers filled with uniquely skilled petites mains possessing amazing #DiorSavoirFaire. This look, "Deadalus", is a feathered dress and sleeveless coat ensemble with pastel ruffles, evoking the passing of the seasons and life itself, and the layers of tulle trap exquisite flowers like those preserved in the most prized herbariums. #Diorcouture Ein von Dior Official (@dior) gepostetes Foto am 26. Jan 2017 um 5:25 Uhr

Die Italienerin hat sich den geliebten Silhouetten des verstorbenen Schneiders neu angenommen und einen Hauch Leichtigkeit hinzugefügt. Im Interview mit der britischen Vogue sagte Chiuri über die Zukunft der Marke: "Weiblichkeit ist nicht etwas, das in den Fünfzigern abgeschlossen wurde". Christian Dior hätte ihr sicher zugestimmt.