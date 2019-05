Wetterkapriolen: Wie man Blusen jetzt richtig stylt

Beatrice Gutu hat sich für die Übergangszeit noch eine weitere und die wohl lässigste Art überlegt, eine schlichte Bluse zu stylen. Statt nur eines Modells zieht der Modeprofi gleich zwei an: zuerst eines in Militärgrün, dann eines in Beige. Das Praktische an einem Look wie diesem: Sollte sich der Frühling hierzulande doch mal zeigen, kann die zweite Bluse einfach abgelegt werden.