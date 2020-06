Casting: Es geht auch ohne Heidi

Fashion Week

Bei fast jederhagelt es Kritik an der Modebranche wegen der Auswahl der. Zu jung, zu dünn, zu weiß, lauten die Vorwürfe. Ihrem Ärger machten die schwarzen Supermodelsund Iman in einem Brief an die Fashion-Week-Verantwortlichen Luft. Sie beschwerten sich über die mangelnde Präsenz dunkelhäutigerauf den Laufstegen. "Ich arbeite seit 27 Jahren in der Modebranche und es ist nichts besser geworden. Schockierend", sagtedem britischen. Die ModewebsiteJezebelanalysierte 148 Shows bei der. Ergebnis: Nur 985 Modelle von 4621 Looks wurden von farbigenvorgeführt, im Umkehrschluss: knapp 80 Prozent derwaren Weiße.

Im Guardian stellt die Ex-Modechefin von Elle, Debbi Mason, allerdings einen aktuellen Trend zu dunkelhäutigen Models hin fest. Es gebe sogar eine Bezeichnung für sie in der Szene: GBCs, Groovy Black Chicks, coole schwarze Mädchen. Sie selbst glaubt aber, dass das nur ein kurzlebiger Trend sei und keine nachhaltige Veränderung. Naomi Campbell erstellte eine Bewertung der Designer: Donna Karan und Victoria Beckham ließen im Vorjahr in New York kaum schwarze Models auf ihren Laufsteg. Gelobt wurden hingegen Diane von Fürstenberg, Desigual, Zac Posen und Anna Sui.