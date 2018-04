Warum diese Frauen einfach ihr eigenes Beauty-Label gründeten

Beauty-Marken gibt es wie Sand am Meer. Dennoch war Rose-Marie Swift mit dem Inhalt ihres Make-up-Täschchens irgendwann nicht mehr zufrieden. Mehr noch: Nachdem die Amerikanerin unter starken gesundheitlichen Problemen litt, ergaben Tests, dass sich in ihrem Blut zahlreiche Toxine befanden - die durch die Verwendung herkömmlicher Kosmetik in ihren Kreislauf gelangt waren. Die Visagistin beschloss eine Marke, deren Produkte ausschließlich auf natürlichen Inhaltsstoffen basieren, zu gründen.

RMS Beauty ist seit 2008 auf dem Markt und heute einer der Favoriten von Supermodels wie Miranda Kerr und Gisele Bündchen. Kokosöl gehört zu den wichtigsten Inhaltsstoffen der Linie, auf Parabene, Mineralöle und Co. verzichtet Rose-Marie Swift kategorisch.