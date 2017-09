Vietnam: Beamte dürfen keine Jeans mehr tragen

In der vietnamesischen Millionenstadt Can Tho dürfen die Beamten im Dienst keine Jeans und keine T-Shirts mehr tragen. Die Stadtverwaltung brachte dazu einen entsprechenden Kleidererlass heraus, der sowohl für Frauen als auch für Männer gilt, wie ein Behördensprecher am Mittwoch bestätigte. Stattdessen sollen Männer nun in Hemd und Stoffhose erscheinen.

"Effektive Verwaltung"

Frauen können sich auch für das klassische vietnamesische Gewand Ao Dai entscheiden. Bei Verstößen gegen die neue Kleiderordnung soll es zunächst eine Verwarnung und dann Disziplinarmaßnahmen geben. Auf der Internet-Seite der Stadt heißt es, mit dem Verzicht auf Jeans und T-Shirt solle ein Beitrag zu einer "demokratischen, modernen, professionellen, dynamischen und effektiven Verwaltung" geleistet werden. Außerdem wird den Beamten dort auch nahegelegt, freundlich, geduldig und aufmerksam zu sein.

Mit mehr als 1,2 Millionen Einwohnern ist Can Tho die viertgrößte Stadt des kommunistischen Einparteienstaats. Die Stadt liegt im Süden Vietnams im Delta des Mekong-Flusses.