Versace: Abschied von den Haute Couture-Shows

Die Besucher der Haute Couture Fashion Week, die kommenden Sonntag startet, werden heuer auf eines der großen Modehäuser verzichten müssen. Versace hat bekanntgegeben, dass man nicht mehr Teil der Modewoche sein werde. Man wolle stattdessen auf mehrere "große Kundenevents" im Verlauf des Jahres setzen. Diese werden weltweit in verschiedenen Städten stattfinden, wie Geschäftsführer Jonathan Akeroyd mitteilte.

"Warum nicht etwas Neues ausprobieren?"

"Derzeit machen wir sechs Shows pro Jahr und mein Gefühl ist: Das sind sehr viele Shows", so Akeroyd. "Acht, wenn man Couture dazuzählt, erscheint exzessiv. Wir alle wissen, dass sich das Model stark verändert, also warum sollte man nicht die Möglichkeit nutzen, um etwas Neues ausprobieren?"

Foto: APA/AFP/BERTRAND GUAY

Mit dem "Model" meint der Versace-Chef die neuen Fashion Show-Konzepte vieler Modehäuser. Der Ausstieg aus dem offiziellen Haute Couture-Kalender erfolgt in einer Zeit, in der immer mehr Designer die Relevanz der klassischen Modenschau in Frage stellen. See Now, Buy Now-Präsentationen, bei denen die Kollektionsteile direkt nach der Show zum Kauf angeboten werden, werden immer beliebter. Auch der Mix aus Frauen- und Männermode auf dem Laufsteg soll die Kollektionen den Kunden noch schmackhafter machen.