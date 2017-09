Trend? Der verkehrte Lidstrich

Die 18-jährige Visagistin Dahlia liebt Eyeliner-Experimente. Das wird beim Anblick ihres Instagram-Accounts schnell klar. Dort findet sich der Lidstrich in allen denkbaren Ausführungen. Mal bunt, mal glitzernd, mal verkehrt gezogen. Mit letzterer Variante des Lidstrichs zieht die junge Rumänin derzeit die Aufmerksamkeit in der Beauty-Branche auf sich.

Für den "reverse-winged eyeliner" wird der Eyeliner beim Lidstrich nicht an der Innenseite des Lids angesetzt. Stattdessen zieht man den Eyeliner von außen zum inneren Augenwinkel. Dort wo der Wimpernkranz beginnt, läuft der Lidstrich dann zu einem Spitz zusammen.

Und das sieht dann so aus:



Auf Twitter, wo Dahlia ebenfalls ein Foto des verkehrten Lidstrichs teilte, zeigen sich die User begeistert und verwirrt zugleich. Das Posting der Visagistin wurde bisher bereits an die 1.500 Mal geteilt. In den Kommentaren bringen einige Nutzer aber auch ihre Bedenken bezüglich des neuen "Trends" zum Ausdruck:

Us trying to figure this photo out pic.twitter.com/1GS6F66LTn — Maybelline New York (@Maybelline) 16. August 2017

I can't even do regular winging, so behind now. pic.twitter.com/pvZBWFZE93 — LoveKonaCoffee (@LoveKonaCoffee) 13. September 2017