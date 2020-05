Erster Brautmode-Preis Österreichs wurde verliehen

Der erste Austrian Wedding Fashion Award ist verliehen: Von Österreichs größter Hochzeitmesse „Trau dich“ ausgeschrieben, wurde der Preis am Dienstag vergeben. Unter der Schirmherrschaft der britischen Botschafterin Susan le Jeune d'Allegeershecque kürte die elfköpfige Jury – darunter auch KURIER-Moderedakteurin Christine Scharfetter - Odette Kronberger zur Gewinnerin in der Kategorie „Brautmode“. Die Jungdesignerin überzeugte mit einer klassisch weißen, bodenlangen Robe, deren Fishtail-Form durch unterschiedlich angebrachten Tüll erzeugt wurde. Den zweiten Platz konnte Valentina Rohringer mit einem abnehmbaren, langen Rock für sich entscheiden. In der Kategorie „Future Wedding Vision“ überzeugte Katharina Zopf die Jury auf Anhieb. Sie präsentierte eine angesagte Mullet-Kreation mit einer Spiegeldetail-Korsage. Den zweiten Platz holte sich Theresa Prammer mit einer Plissee-Robe in Nude und Gold.