Teure Übergrößen: Konsumentinnen prangern "Steuer für Dicke" an

New Look, eine der größten Modeketten in England, hat angekündigt, sicherzustellen, dass "derartige Preisunterschiede" künftig nicht mehr vorkommen. Damit reagiert das Unternehmen auf Kundenkritik, die sich gegen höherpreisige Kleidung in größeren Größen richtet. Wie die BBC berichtet, entdeckten User im Online-Shop der Modemarke Hosen, die für kurvige Frauen angeboten wurden. Diese waren im Schnitt 15 Prozent teurer als ähnliche Hosen, die nicht Teil der der "Kollektion für Kurvige" waren.