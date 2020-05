Königin der Nacht

VonHannes Steinmetz, Junior Chef beiBundy Bundy: Das Haar wurde gewaschen und gepflegt und ist nun handtuchtrocken. Jetzt eine etwa tennisballgroße Portion Volumenschaum auf das gesamte Haar auftragen.Mit einer flachen Föhnbürste das Haar nach links und rechts abwechselnd am Vorder- und Oberkopf trocken föhnen.Den Hinterkopf und Nacken gegen Wuchsrichtung nach oben – also in Richtung des Wirbels – bürsten und trocknen.Die Stirnpartie glatt nach vorne bürsten und mit Glanzgel fixieren.Der Rest wird ab jetzt nur mehr gefühlvoll mit den Fingern gestylt. Zum Abschluss kann der Silvesterlook mit Glanzspray für die ganze Partynacht haltbar gemacht werden. www.bundy.at