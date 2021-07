Run auf McQueen-Ausstellung "Savage Beauty"

London ist im Mode-Fieber. Fünf Jahre nach dem tragischen Suizid des britischen Designers Alexander McQueen bringt das Victoria & Albert Museum (V&A) die Retrospektive "Savage Beauty" in die Heimatstadt des Mode-Genies. Schon jetzt hat das renommierte Haus in South Kensington 70.000 Tickets verkauft, obwohl die Türen sich erst am Samstag zum ersten Mal öffnen werden.

Nie zuvor hatten Besucher im V&A so viele Tickets vorbestellt. Die Laufzeit der Ausstellung wurde aufgrund der großen Nachfrage aus mehr als 50 Ländern bereits um zwei Wochen bis zum 2. August verlängert. Eintrittskarten sind an der Themse derzeit so begehrt wie ein erschwinglicher Parkplatz in der Innenstadt. "Die Erwartungen sind groß. Aber wir sind sehr stolz, dass Alexander McQueen zu uns nach Hause kommt", sagt der deutsche Museumsleiter Martin Roth zur Europa-Premiere.