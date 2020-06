Rita Ora und der Wiener Modezirkus

Rita Ora – schon der Name ist Poesie. Der Shootingstar am britischen Pop-Himmel wuchs in London auf. Wochenlang war die Sängerin und Schauspielerin aus dem Kosovo mit „Hot Right Now“ und „R.I.P.“ auf Platz 1 der britischen Charts. Lange ist es her, dass sie ihre Leidenschaft für Musik als Verkäuferin in einem Sneaker-Shop finanzieren musste. Denn eines Tages läutete das Telefon und Hip-Hop-Mogul Jay-Z war dran. Er hatte die Schöne einmal bei einem Life-Act in London gehört, ihre Lyrics und ihr Auftritt begeisterten ihn sofort. Klar, dass er sie nach New York einlud – um mit ihr gemeinsam zu proben. Die damals Zwanzigjährige konnte es kaum fassen und dachte an einen Scherz. So erzählte Rita Ora ihre Story dem Magazin „Interview“. Für das sie, nach einer Viva-Mayr-Kur, dem härtesten Diät-Camp der Welt, für dieses Modeshooting vor der Kamera Damon Bakers posierte. Denn die Schöne legt neben schönen Kleidern, die sie sexy und furchtlos machen, auch auf geistige Fitness Wert. Ihren Foto-Look kreierte übrigens Klaus Stockhausen, Fashion Director von „Interview“, der schon Celebs wie Christoph Waltz, Lewis Hamilton, Nina Hoss, Heike Makatsch oder Hannelore Elsner anzog.